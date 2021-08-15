Irmak Arıcı sahneden indirildi

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, geçtiğimiz hafta trafikte tartıştığı bir kişinin suratına tükürmüştü. Arıcı'nın bu hareketi kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Dün akşam Sakarya'nın ilçesi Karasu’da sahne alan Irmak Arıcı, bu kez de hareketsiz bir şekilde sahnede kaldığı anlarla gündeme geldi. Mekanda bulunan hayranlarının iddialarına göre Arıcı, kısa süre sonra sahneden indirildi. Arıcı'nın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Tepkiler sonrasında genç şarkıcıdan henüz bir açıklama gelmedi.

TÜKÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Arıcı'nın, trafikte tartıştığı kişi ile görüntülerine SHOW Haber ulaşmıştı. "Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrılmıştı.

"KAÇMAK İSTEDİĞİMDE ÖNÜME ARABAYI KIRDI"

Arıcı'nın skandal hareketlerine maruz kalan sürücü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Defalarca yüzüme tükürdü. Bir insan bir insana bunu yapmaz. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" ifadelerini kullanmıştı.