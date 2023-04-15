Washington D.C.'deki Walter Reed Askeri Hastanesi'nde çalışan İrlandalı rahip O'Grady ise Biden, oğlu Hunter ve Başkan'ın kız kardeşi Valerie ile yaptığı 10 dakikalık görüşmeyi 'hoş bir sohbet' olarak tanımladı.

O'Grady İrlanda devlet kanalı RTE'ye verdiği demeçte "O beni gördüğüne çok sevindi, ben de onu gördüğüme çok sevindim. Bana kocaman sarıldı. Hunter da bana kocaman sarıldı. Yeniden bir araya gelmiş gibiydik. İnancı geçmişte o zor zamanlarda onu ayakta tuttu ve hala da tutuyor. Ona yaklaşan zorlukları olduğunu söyledim ve o da bildiğini söyledi" diye konuştu.