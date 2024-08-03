İrlanda, kulplu beygirde altın madalyayı aldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik erkekler kulplu beygirde İrlandalı Rhys Mc Clenaghan altın madalya elde etti.
İrlandalı Rhys Mc Clenaghan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik erkekler kulplu beygirde altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik erkeklerde kulplu beygir bireysel finalleri yapıldı.
İrlandalı cimnastikçi Rhys Mc Clenaghan 15.533 puanla altın madalya kazanırken, Kazak Nariman Kurbanov 15.433 puanla gümüş, ABD'li Stephen Nedoroscik 15.300 puanla bronz madalyaya uzandı.