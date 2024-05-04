İrlanda'da üniversite öğrencileri ve aktivistler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Reddy, İrlanda'nın dört bir yanında insanların Filistin'de şu anda olup bitenler konusunda birleşmiş olduklarını, bunların büyük çoğunluğunun yaşananları bir soykırım olarak gördüğünü ve İrlanda halkının Filistin'in yanında yer aldığını belirtti.

Bu arada, Trinity College, geçen hafta Filistin destekçisi öğrencilerin protestolarının önemli turistik noktalarından biri olan Long Room Kütüphanesi'ne ulaşımı engellediği gerekçesiyle okulun öğrenci birliğine 214 bin 285 euro ceza kesmişti.