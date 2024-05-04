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        Haberler Dünya İrlanda'da üniversite öğrencileri ve aktivistler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi

        İrlanda'da üniversite öğrencileri ve aktivistler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi

        İrlanda'nın başkenti Dublin'de Trinity College öğrencileri ve bir grup aktivist, Filistin'e destek gösterisi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 22:13 Güncelleme: 05.05.2024 - 00:30
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          İrlanda'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Trinity College'de Filistin destekçisi öğrencilerce düzenlenen protesto gösterisinde, okul yönetiminin İsrail ile bağlarını kesmesi istendi.

        • 2

          Öğrenciler, kampüste kurdukları çadırlara "İsrail bir terör devletidir", "Soykırımı sonlandırın", "Nehirden denize kadar" ve "Özgür Filistin" yazdı.

        • 3

          Şehirdeki Işık Anıtı önünde bir araya gelen aktivistler de Filistin ve İrlanda bayrağı açarak Trinity College'a yürüdü.

        • 4

          Göstericiler, kampüs dışında öğrencilere destek sloganları attı, "Trinity College mezunları öğrencilerle beraber", "İsrail ile bağlantıları kes", "Özgür Filistin" yazılı pankartlar açtı.

        • 5

          ÜNİVERSİTEYE TEPKİ

          Üniversitede görevli akademisyenlerden Fintan Sheerin, AA muhabirine, "Bence bugünün önemi, öğrencilere Filistin'de, özellikle de şu anda Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle ezilen diğer insanların hakları hakkında konuşma fırsatı vermesidir." dedi.

        • 6

          Sheerin, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın 7 Ekim'de başlamadığına işaret ederek, bunun İsrail'in 1880'lerde Filistinlileri topraklarından sürmeye yönelik ilk girişimlerden bu yana devam eden bir soykırım olduğunu dile getirdi.

        • 7

          Öğrencilerden Conor Reddy de "Bugünün önemi, Trinity College'daki öğrenciler ve personelin, üniversitenin İsrail Teknoloji Enstitüsü, Tel Aviv ve Kudüs İbrani Üniversiteleri ile olan utanç verici bağlarını kesmesini istemesidir. Birkaç yıldır öğrencilerin boykot amaçlı kampanya yürütmesine rağmen üniversite bizim sesimizi duymadı ve silah sanayisine yatırımları var." diye konuştu.

        • 8

          Reddy, İrlanda'nın dört bir yanında insanların Filistin'de şu anda olup bitenler konusunda birleşmiş olduklarını, bunların büyük çoğunluğunun yaşananları bir soykırım olarak gördüğünü ve İrlanda halkının Filistin'in yanında yer aldığını belirtti.

          Bu arada, Trinity College, geçen hafta Filistin destekçisi öğrencilerin protestolarının önemli turistik noktalarından biri olan Long Room Kütüphanesi'ne ulaşımı engellediği gerekçesiyle okulun öğrenci birliğine 214 bin 285 euro ceza kesmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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