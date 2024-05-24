Irkçı slogan Almanya'da gündemi sarstı

Almanya’da Sylt Adası'nda düzenlenen bir kutlama sırasında katılımcıların ırkçı şarkı sözlerini söylerken kaydedilen görüntülerine siyasetçiler tepki gösterdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Portekizli mevkidaşı Luis Montenegro ile düzenlediği basın toplantısında, Sylt’teki bir gece kulübünün açık terasında yapılan kutlamada kaydedilen ve bazı kişilerin "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" şeklinde şarkı söylediği görüntüye ilişkin soruya cevap verdi.

Scholz, görüntüye tepki göstererek "Bu sloganlar iğrençtir ve bunlar kabul edilmez." dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Alman gazetelerine yaptığı açıklamada, hangi nefret dolu iklimin bu tür insanları toplum içinde böylesine ırkçı ifadeler kullanmaya cesaretlendirdiği sorusunun sorulmasını isteyerek, "'Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı' gibi Nazi sloganları atan herkes Almanya için utançtır." diye konuştu.

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Faeser, bu ifadelerin normalleşmemesi gerektiğini vurgulayarak, ırkçılara ceza verilmesinin yanında arkadaş çevresinde ve iş yerinde yüksek sesle karşı çıkılmasını talep etti.

Adalet Bakanı Marco Buschmann da Sylt Adası’ndaki olayı kınayarak, "Bu şekilde bağıran herkes tarihten hiçbir şey öğrenmemiş demektir." ifadesini kullandı.