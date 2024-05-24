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        Haberler Dünya Irkçı slogan Almanya'da gündemi sarstı

        Irkçı slogan Almanya'da gündemi sarstı

        Sosyal medyada yayılan görüntüde çoğu gençlerden oluşan grup, Gigi D'Agostini'nin "L'amour Toujours" şarkısı eşliğinde dans ederek "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" sözlerini söylüyor. Başta Almanya Başbakanı Olaf Scholz olmak üzere pek çok siyasetçi, videoya tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 23:09 Güncelleme: 24.05.2024 - 23:09
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        Irkçı slogan Almanya'yı sarstı
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        Almanya’da Sylt Adası'nda düzenlenen bir kutlama sırasında katılımcıların ırkçı şarkı sözlerini söylerken kaydedilen görüntülerine siyasetçiler tepki gösterdi.

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Portekizli mevkidaşı Luis Montenegro ile düzenlediği basın toplantısında, Sylt’teki bir gece kulübünün açık terasında yapılan kutlamada kaydedilen ve bazı kişilerin "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" şeklinde şarkı söylediği görüntüye ilişkin soruya cevap verdi.

        Scholz, görüntüye tepki göstererek "Bu sloganlar iğrençtir ve bunlar kabul edilmez." dedi.

        Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Alman gazetelerine yaptığı açıklamada, hangi nefret dolu iklimin bu tür insanları toplum içinde böylesine ırkçı ifadeler kullanmaya cesaretlendirdiği sorusunun sorulmasını isteyerek, "'Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı' gibi Nazi sloganları atan herkes Almanya için utançtır." diye konuştu.

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        Faeser, bu ifadelerin normalleşmemesi gerektiğini vurgulayarak, ırkçılara ceza verilmesinin yanında arkadaş çevresinde ve iş yerinde yüksek sesle karşı çıkılmasını talep etti.

        Adalet Bakanı Marco Buschmann da Sylt Adası’ndaki olayı kınayarak, "Bu şekilde bağıran herkes tarihten hiçbir şey öğrenmemiş demektir." ifadesini kullandı.

        Buschmann, ceza gerektiren ifadelerin sonuçları olması gerektiğini belirterek, "Aynı zamanda ceza hukukunun tek başına tüm toplumsal sorunların çözümü olmadığı da açıktır. Hepimiz her gün anayasanın değerlerine sahip çıkmamız, bunları tanıtmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Hristiyan Sosyal Demokrat (CSU) Genel Sekreteri Martin Huber ise ırkçı ifadeleri kullananlardan polise teslim olmalarını isteyerek, "Sylt’teki olay şok edici ve tiksindirici." dedi.

        Huber, bu tür yabancı düşmanı sloganları söyleyen ve kutlama yapan herkesin yargılanması gerektiğini belirterek, "Bu kadar çok insanın kamuoyu önünde yabancı düşmanlığını ortaya koyması ve kimsenin buna müdahale etmemesi hayret verici." değerlendirmesinde bulundu.

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        Sosyal medyadan yayımlanan 14 saniyelik görüntüde, çoğu gençlerden oluşan grup, Gigi D'Agostini’nin "L'amour Toujours" şarkısı eşliğinde dans ederek "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" sözlerini söylüyor.

        Bir kişi de "Hitler bıyığını" ima etmek için parmaklarını üst dudağına koyuyor ve Hitler selamı veriyor.

        Irkçı görüntülere çok sayıda kişi sosyal medyadan tepki gösterdi.

        Halkı kışkırtma ve anayasaya aykırı semboller kullanmaktan soruşturma başlatıldı.

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        #almanya
        #ırkçılık
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