"ONA HER ZAMAN HAYRANDIM"



Kendine güven konusunda örnek aldığı kişinin büyükannesi olduğunu ifade eden Irina Shayk, "Ona her zaman hayrandım. Her konuda benim idolümdü. Her zaman bana söyleyecek güzel sözleri vardı. İşte gerçek güzellik budur..." açıklamasında bulundu.