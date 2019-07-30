30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Göz kapaklarında şişlik, kızarıklık, gözde kanlanma gibi şikayetlere neden olan tiroide bağlı göz hastalığı başlangıçta ise iri gözlerle kendini belli ediyor. Ancak iri gözler, özellikle de toplumumuzda güzelliğin de sembolü olarak görüldüğü için, iri gözlere sahip kişiler, bunun ciddi bir hastalığın belirtisi olabildiğini öğrendiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşıyor.
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba, iri gözlerin, tiroidin yanı sıra; göz arkasındaki tümörlerin de önemli bir belirtisi olabildiğini belirterek, bu hastalıkların tanı ve tedavisinde geç kalınması durumunda ileride düzeltilmesi zor olacak görme ve şekil bozukluğu gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabileceğini söylüyor.
Tiroide bağlı göz hastalığının her yaşta kapıyı çalmakla birlikte en sık 40’lı yaşlarda ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Akbaba, “Tiroide bağlı göz hastalığı, gözün içinde bulunduğu çukurluğun en sık görülen hastalığı olup, tiroit bezinin bozukluğuna bağlı olarak gelişiyor. Tanı ve tedavide geç kalınması ise gözlerde ciddi hasara yol açabiliyor” diyor.
SİGARA VE STRES TETİKLİYOR!
Tiroide bağlı göz hastalıkları, göz çukurluğu hastalıklarının yarısından fazlasını oluşturuyor. Toplumda zehirli guatr olarak da bilinen bu durumun sebebi tam olarak bilinmemekle beraber, başlangıçta gözlerin iri görülmesi en önemli belirtilerinden birini oluşturuyor. Görülme sıklığı kadınlarda erkeklere oranla 5 kat fazla.
Hastalığın aktif ve inaktif olmak üzere iki evreden oluştuğunu belirten Prof. Dr. Müslime Akbaba “Aktif evrede erken dönemde hastalığın tanınması tedavinin daha başarılı olmasını sağlıyor. İnaktif evrede ise geri dönüşümü olmayan değişiklikler sadece cerrahi yöntemlerle düzeltilebiliyor” diyor.
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