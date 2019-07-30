Göz kapaklarında şişlik, kızarıklık, gözde kanlanma gibi şikayetlere neden olan tiroide bağlı göz hastalığı başlangıçta ise iri gözlerle kendini belli ediyor. Ancak iri gözler, özellikle de toplumumuzda güzelliğin de sembolü olarak görüldüğü için, iri gözlere sahip kişiler, bunun ciddi bir hastalığın belirtisi olabildiğini öğrendiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşıyor.