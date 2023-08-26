İrfan Can Kahveci küllerinden doğdu
İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal ile birlikte küllerinden doğdu. Milli futbolcu, bu sezon 7 maçta 4 gol 3 asistlik performansıyla göz doldurdu
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Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci sevinci yaşanıyor. 28 yaşındaki oyuncu bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor.
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Hücumun sağında forma giyen futbolcu, ön alan baskısı ve hücumdaki etkinliğiyle göz dolduruyor.
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Milli oyuncu, bu sezon 7 maçta 4 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı.
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İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezon 42 maçta 7 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti.
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Sezon başında taraftarın aleyhte tezahüratlarına maruz kalan futbolcu, ibreyi ters yöne çevirmeyi başardı.
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İsmail Kartal’ın gelişiyle form grafiği yükselen 28 yaşındaki oyuncu sahada istekli bir görüntü çiziyor.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Playoff Turu ilk maçında Twente'ye 2 gol atan İrfan Can Kahveci, kulüp televizyonuna da bu süreçle alakalı bir röportaj vermişti.
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Forma için savaşacağını söyleyen futbolcu, “Umarım yolun sonu taraftarımızın dediği gibi şampiyonluk olur.” dedi.
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