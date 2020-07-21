Tarih yazarak Süper Lig'i şampiyonlukla noktalayan Medipol Başakşehir'de yıldızını parlatan isimlerin başında İrfan Can Kahveci geliyor... 2016-2017 sezonunun devre arasında henüz 22 yaşındayken Turuncu-Lacivertli ekibe transfer olan İrfan Can, kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Önce Abdullah Avcı ardından Okan Buruk yönetiminde orta sahada 'beyin' görevini üstlenen 25 yaşındaki futbolcu, yükselen kariyerini şampiyonlukla taçlandırdı.

'GERÇEKTEN TARİH YAZDIK'

Şampiyonluğun ilan edildiği Kayseri maçının ardından tüm takım gibi İrfan Can da büyük bir sevinç yaşadı... Teknik direktör Okan Buruk'un basın toplantısını basarak şampiyonluk coşkusunu yaşayan yıldız oyuncu, kulüp binasına giden koridorda Habertürk'ten Erdem Akbaş'ın sorularını yanıtladı. Yaşadığı duygunun tarifsiz olduğunu ifade eden İrfan Can, "Çok mutluyuz. Bu noktaya ulaşmak için gerçekten çok çalıştık ve çabaladık. Şampiyonluğa sonuna kadar inanan bir ekip olarak gerçekten tarih yazdık. Bu başarının bir parçası olduğum için gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

ROTASI YURT DIŞI OLACAK

Uzun bir süredir adı yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bir çok takımla anılan İrfan Can Kahveci, hakkında çıkan transfer iddiaları için ise oldukça net ifadeler kullandı. Yıldız orta saha, "Yeni sezonda Başakşehir'de mi olacaksın?" şeklindeki soruya "Gelecek sezon büyük olasılıkla burada olmayacağım, ayrılıyorum. İnşallah başka bir takımın formasını giyeceğim" yanıtını erdi. Avrupa'dan önemli kulüplerin izlediği İrfan Can'ın yeni sezonda Türk futbolunu yurt dışında temsil etmesi bekleniyor.