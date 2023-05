İrfan Can Kahveci alış verişte - Magazin haberleri

Gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan Fenerbahçe'nin 17 numaralı futbolcusu İrfan Can Kahveci, eşi Gözde Kahveci ve oğlu ile birlikte alışveriş yaparken görüntülendi.

Muhabirlerin isteğini kırmayan İrfan Can Kahveci, eşi ve oğlu Can ile birlikte poz verdi. Can için alışverişe geldiklerini belirten Kahveci, geleneği bozmayarak alışveriş sonrası kahve içmeye geçti.

