İrfan Can Eğribayat: Şu anda birlikteliğimiz çok iyi

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, karşılaşmanın ardından konuştu.

REKLAM advertisement1

"ŞU ANDA BİRLİKTELİĞİMİZ ÇOK İYİ"

Sezon öncesi hazırlıkları ve takımın oyununa dikkat çeken İrfan Can Eğribayat, "Geçen sezondan çok fazla oyuncumuz devam ediyor. 3-4 belki 5 oyuncu ayrıldı, normalde daha fazla kişi ayrılıyordu. Birlikteliğimiz çok iyi şu anda. İyi de çalıştığımızı düşünüyorum. Hocamız ve tüm takım kamp boyunca konsantreydi. Hazırlık maçlarımız da iyi geçti, bugün de iyi oynadığımızı düşünüyorum. Önde pres yapıp, topa sahip olmak istiyoruz. Bunların hepsini geçen seneye nazaran çok daha iyi yapmaktayız. Haftaya Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçımız var, oradan iyi bir sonuç alarak burada taraftarlarımızla birlikte turu geçmek istiyoruz. Tabii ki gelen oyuncularımız da olacak. Yönetimimiz de bunun için çalışıyor. Ama biz şu an mevcut kadroyla bile her zaman konsantreyiz ve işimizi yapmaya çalışıyoruz. Gelen olursa aramıza alacağız gelmezse de bu kadroyla devam edeceğiz. Ama elbette gelen olacaktır." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci, Lazio karşılaşmasında 90 dakika sahada kaldı.