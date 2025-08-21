İrfan Can Eğribayat: Portekiz'e kazanmaya gideceğiz

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'yla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, karşılaşmayı değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

"PORTEKİZ'E KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Şampiyonlar Ligi'ne gideceklerini ifade eden İrfan Can Eğribayat, "Bence iyi oynadık. Benfica, kaliteli ayaklara sahip bir takım. İki takım da biraz kontrollü oynadı çünkü rövanş var. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra baskı da kurduk ama golü bulamadık. İkinci maça kazanmaya gideceğiz. Çok iyi bir rakip. Biz de bugün iyi oynadık, savunmada iyi durduk özellikle. Kazansak çok daha güzel olurdu ama maalesef olmadı ve ikinci maça bakacağız." dedi.

"İKİNCİ MAÇI TEK MAÇ OLARAK DÜŞÜNMELİYİZ"

Benfica deplasmanında galibiyet alacaklarını ifade eden İrfan Can, "Sert bir maç olmasını bekliyordum çünkü rövanş var. Kendi sahasında oynayacak Benfica rövanşta. Bunlar futbolda olan şeyler. Belki biz orada ilk maçı oynasak, böyle yapacaktık. İkinci maçı tek maç olarak düşünmemiz gerekiyor artık. İkinci maçı kazanmaya gideceğiz ama önce ligde maçımız var. Ligde de arka arkaya galibiyetlerle istediğimiz noktaya geleceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.