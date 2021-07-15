"ANLAM VEREMEDİM"

Konuyla ilgili konuşan İrem Helvacıoğlu, Deniz’in kendisini takipten çıkıp, eski fotoğraflarını silmesi üzerine kendisinin de buna aynı şekilde karşılık verdiğini anlattı.

Durumu anlayamadığını belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Kırılma değil, anlam veremedim. O fotoğrafları sildi. Bu hareketi tepki olarak yapıp, yapmadığını anlayamadığım için ben de sildim. Madem fotoğrafları siliyoruz, o zaman da gerek yok yani. Birbirimizi bu şekilde görüyor ve bir şeyler için takip ediyor olmak istemiyorum. Birini takip etmek için takip etmenin anlamı olmadığını düşünüyorum." diyerek, konuya açıklık getirdi.