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        Haberler Magazin İrem Derici yeni bir aşka yelken mi açtı? O yorum akılları karıştırdı!

        İrem Derici yeni bir aşka yelken mi açtı? O yorum akılları karıştırdı!

        Atakan Işıktutan'la olan birlikteliğini 8 ay sonunda sonlandıran ünlü şarkıcı İrem Derici'nin tanınan bir yönetmen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:35
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          8 ay boyunca Survivor'un eski yarışmacısı Atakan Işıktutan'la bir ilişki içerisinde olan İrem Derici'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          "Zorun Ne Sevgilim?", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi şarkılarla milyonların gönlüne taht kuran şarkıcılardan biri olan İrem Derici'nin ünlü yönetmenle Instagram'dan yazışmaları ortaya aşk iddialarını çıkardı.

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          İddiaları güçlendiren paylaşımda yönetmen Gökhan Fırat'ın kalp emojisi bıraktığı, İrem Derici'nin de "Yazlarına, kışlarına talibim" yazdığı görüldü.

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          İrem Derici ve Gökhan Fırat ikilisinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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          İşte aşk iddialarını güçlendiren o yorumlar...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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