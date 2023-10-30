İrem Derici yeni bir aşka yelken mi açtı? O yorum akılları karıştırdı!
Atakan Işıktutan'la olan birlikteliğini 8 ay sonunda sonlandıran ünlü şarkıcı İrem Derici'nin tanınan bir yönetmen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
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8 ay boyunca Survivor'un eski yarışmacısı Atakan Işıktutan'la bir ilişki içerisinde olan İrem Derici'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.
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"Zorun Ne Sevgilim?", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi şarkılarla milyonların gönlüne taht kuran şarkıcılardan biri olan İrem Derici'nin ünlü yönetmenle Instagram'dan yazışmaları ortaya aşk iddialarını çıkardı.
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İddiaları güçlendiren paylaşımda yönetmen Gökhan Fırat'ın kalp emojisi bıraktığı, İrem Derici'nin de "Yazlarına, kışlarına talibim" yazdığı görüldü.
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İrem Derici ve Gökhan Fırat ikilisinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
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İşte aşk iddialarını güçlendiren o yorumlar...
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