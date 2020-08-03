Tatilde çekilen kareleri hakkında da konuşan İrem Derici, şunları söyledi:

Bodrum tatilim güzel geçti. Bu arada beni harcadınız. Şaka yapıyorum. Selülitle mi insan olunuyor? İnsanlar benim saç telim kadar zeki olsun, daha sonra beni gelip, yargılasınlar. Defolsunlar! Keyfim yerinde. Aylar sonra sahne alıyorum. Çok özledim. Bugün gerçekten bana bayram.