Sanırım seni her şeyden daha çok seviyorum benim siyah beyaz ineğim! RudeBoy… 20 dakika bile evden uzak olsam döndüğümde beni deliler gibi mutlu karşılamana aşığım. Konser dönüşlerimde bana 10-15 dakika trip atmana ama "Oğlum sana yaş mama parası kazandım" diye seni kucağıma aldığımda suratımı gözümü salya yapmana aşığım.