"Böyle bir saygısızlık görmedim!"

İrem Derici, Lerzan Mutlu'yu isyan ettirdi: Böyle bir saygısızlık görmedim! - Magazin haberleri

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Yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici, komşusu Lerzan Mutlu'yu çileden çıkardı. Derici'nin sabaha kadar yüksek sesle müzik dinlediğini söyleyen Mutlu, tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.

"BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR SAYGISIZLIK GÖRMEDİM"

Mutlu, Instagram'dan yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

İrem'ciğim; uyuyamıyoruz. Evde müziği bu saatte kapasan mı artık! Bangır bangır! WhatsApp'ını okundu yapmazsın sen! Buradan yazayım dedim. Sabah saat: 04:00! Binaları villa gibi, etrafında insan yokmuş gibi davrananlara pes! Diskonun bitmesini bekliyoruz. Bu ilk değil. Oturduk güvenlik zili çalıyor, kimse oralı değil ve ezan okunuyor, biz uyanık! Müzik son ses! Bana yakışır mı polis çağırmak komşuma! Yakışmaz ama zorluyorsunuz. Müzik hala açık, çıldıracağım. Ben hayatımda böyle bir saygısızlık görmedim. Saat 06:45!

İrem Derici, Mutlu'nun tepkisine henüz yanıt vermedi.

"ANNEMDEN ÖZÜR DİLERİM"

Öte yandan son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı. Derici, şunları söylemişti:

*Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum. Kendimi ona çok yakın hissediyorum. Onun karizması başka bir şey...

*Tek bir özür hakkım olsa, annemden dilerdim. Beni yetiştirmek çok zor iş... Yaptığım her yanlış için ondan özür dilerdim.

*Hayvanlarla ilişkim çok iyi. Benim de 3 yaşında bir köpeğim var. Benim oğlum hem yaramaz, hem şımarık...

"BEN KAOS İNSANIYIM"

*Türkiye'de en sevdiğim şehir İstanbul. Ben kaos insanıyım... İstanbul'da kaosun başkenti. O yüzden İstanbul'dan ölürüm de vazgeçemem. İzmir ve Bursa'da vazgeçemediklerim içinde... Yurt dışında ise, Barcelona, Venedik ve Paris...

*Pandemi de insanlar; ekmek, lahmacun yaptı. Ben makyaj yaptım. Makyaj yapmayı öğrendim. Onun üzerine merak sardım. Çok müzik dinledim. Dansa gidip, diyet yaptım.

"BOTOKSTAN VAZGEÇEMEM"

*Sinema ve dizi teklifleri alıyorum ama çok dallanıp budaklanmayı sevmiyorum. Ama itiraf etmeliyim ki, iyi bir oyuncu değilim. Botokssuz bir suratım olması lazım. Botokstan vazgeçemem. Ancak Brad Pitt’ten teklif gelirse vazgeçerim. Ama yarın ne gösterir bilmiyorum.

"MUTFAKLA ARAM İYİDİR"

*Pandemi bitince ilk yapmak istediğim şey konser vermek ve ilk yapacağım şey konserde gitarımı kırmak olacak.

*Mutfakla aram iyidir. Tarifine baktığım her şeyi iyi yaparım. Sushi bile yapıyorum. Kursuna gittim ve çokta kolay...

"EVLADIM OLURSA DOKTOR OLMASINI ÇOK İSTERİM"

*Bir şarkı olsam Serdar Ortaç'tan 'Gıybet' olurdum.

*Başka bir meslek seçsem tıp okurdum. Doktor olmayı çok isterdim. Hele ki şu dönemde gösterdikleri çabayı görünce... Evladım olursa doktor olmasını çok isterim. Dünyayı değiştiren bir meslek...