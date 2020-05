"TROL OLARAK YAŞIYORUM"

Birkaç gün önce, "DM'den yürüyün" sözleri ile çok konuşulan Derici, konuya şu şekilde açıklık getirdi:

Benim yaptığım her espriyi, her küfürü magazin başlığı yaparsanız bu iş ilerlemez. Dünün haberi olur, yeni bir şey olmaz. Uzmanlar gereken her şeyi söylüyor benim birazcık ortamı yumuşatmam lazım, DM'den yürüyün dedim. Bana karantinaya gerek yok, sabah akşam yürüyorlar bana. Ben trol olarak yaşayan bir kadınım. Benim ne yaptığımı yapın, ne dediğimi yapın.