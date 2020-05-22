Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı İrem Derici, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yaklaşık 2 aydır karantinada olduğunu söyleyen Derici, "Artık kuaförün zamanı gelmişti" dedi.
Tanınmakta zorlanılan şarkıcı, "Bu maske işi aslında işime geldi. Kuaföre yürüyene kadar 10 kişiyle fotoğraf çekilirdim. Şimdi 'kısa boylu bir kadın geçiyor' diye kimse yüzüme bile bakmıyor. Siz bile zor tanıdınız" şeklinde konuştu.
"TROL OLARAK YAŞIYORUM"
Birkaç gün önce, "DM'den yürüyün" sözleri ile çok konuşulan Derici, konuya şu şekilde açıklık getirdi:
Benim yaptığım her espriyi, her küfürü magazin başlığı yaparsanız bu iş ilerlemez. Dünün haberi olur, yeni bir şey olmaz. Uzmanlar gereken her şeyi söylüyor benim birazcık ortamı yumuşatmam lazım, DM'den yürüyün dedim. Bana karantinaya gerek yok, sabah akşam yürüyorlar bana. Ben trol olarak yaşayan bir kadınım. Benim ne yaptığımı yapın, ne dediğimi yapın.
"BENİ KİMSE ÖRNEK ALMASIN"
Sanatçıları halk niye örnek alıyor, beni kimse örnek almasın. Ben şarkı söyleyen bir kadınım bana neden bu misyonu yüklüyorsunuz? 'İrem hanım çocuklarımız sizi örnek alıyor' diyenler oluyor, almasın abi ben sadece şarkı söyleyen bir kadınım.
Son dönemlerdeki magazin gündemini de değerlendiren İrem Derici, "Sizede malzeme yok söz karantina bitince sarhoş yakalanacağım size" dedi.
"BEN KASLI SEVİYORUM"
Derici, Hande Ataizi'nin Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yaptığı açıklama içinse, "Öylemiymiş, çevirelim bakalım sokaktan birini Kenan gibi rol yapabilecek mi? Benim tercihimi soruyorsanız ben kaslı, kollu, döşü kıllı esmer beğeniyorum. Şaka bir yana ikisi de işlerini mükemmel yapan ve sarsılmayacak markalar olmuşlar. Ben ikisine de bayılıyorum. Buna yorum yapmak ne bana düşer ne Hande hanıma düşer" sözleriyle eleştirdi.
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