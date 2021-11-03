"ONUN SAYGISINDA BİR SIKINTI YOK"

Demet Akalın, "Ben İrem'e kızamıyorum. En azından dobra dobra söylüyor... O neden küstü anlamadım. Ben de çok küfür seviyorum ama çok fazla yapınca sevmiyorum, ona yakıştırmıyorum. Onun saygısında sevgisinde bir sıkıntı yok. Ben onun iyiliği için bazı şeyleri retweet'liyorum. Bunların hepsi çoluk çocuğa karışsın istiyorum." dedi.