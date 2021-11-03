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İrem Derici ile Demet Akalın barıştı - Magazin haberleri

İrem Derici ile Demet Akalın barıştı

Şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz aylarda Demet Akalın'ın sosyal medyada konser öncesi çekilen bir videosunu "İyi şarkıcı olmak, ahlakı bozuk olmak #İremderici" şeklindeki mesajı beğenmesi üzerine meslektaşına küsmüştü. Ancak ikili, aralarındaki buzları eritti

03.11.2021 - 10:47 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Bir süredir küs olan şarkıcı İrem Derici ile Demet Akalın aralarındaki buzları eritti. Konuyla ilgili telefonla bir programa bağlanan Akalın, "Zaten neden küstük anlamadım!" şeklinde konuştu.

  • "ONUN SAYGISINDA BİR SIKINTI YOK"

    Demet Akalın, "Ben İrem'e kızamıyorum. En azından dobra dobra söylüyor... O neden küstü anlamadım. Ben de çok küfür seviyorum ama çok fazla yapınca sevmiyorum, ona yakıştırmıyorum. Onun saygısında sevgisinde bir sıkıntı yok. Ben onun iyiliği için bazı şeyleri retweet'liyorum. Bunların hepsi çoluk çocuğa karışsın istiyorum." dedi.

  • NE OLMUŞTU?

    Geçtiğimiz aylarda İrem Dericinin konser öncesi çekilen bir videosu Twitter'da "İyi şarkıcı olmak, ahlakı bozuk olmak #İremderici" notuyla yayınlanmıştı. Paylaşımı gören Demet Akalın da gönderiyi beğenmişti.

  • Bir takipçisi Derici'yi durumdan haberdar etmek için "Demet Akalın tweeti beğenmiş İrem, ne diyorlar bunlar?" şeklinde bir tweet atmıştı.

  • İrem Derici de bunun üzerine, "Aylar önce benden engeli yediği için canı yanıyor hala belli. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin Demo'm." demişti.

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