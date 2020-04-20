Kimse kimseye dm’den yürümüyor değil mi, sadece malum kişi. Rahatsız oluyorsan bakma, cevap verme, bas engeli. Ayrıca özel yazışmaların paylaşılmasının baya yaptırımı olan bir suç olduğunu çok iyi biliyorum, “ifşa” adı altında meşrulaştıramazsınız. Ver avukata hocam, hemen ver.