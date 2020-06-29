Şarkıları kadar yaptığı dobra açıklamalarla da zaman zaman gündeme gelen İrem Derici, 365 Days filminin yıldızı Michele Morrone'nin, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katıldı.
Ülkemizde de en çok izlenen filmler arasına giren yapımın yakışıklı başrol oyuncusundan etkilenen Derici, canlı yayının altına: “Aşkım maske tak geberme! Daha boy boy çocuklarımız olacak” yazdı.
Derici'nin bu yorumu Türk takipçilerin gözünden kaçmadı.
Derici, geçtiğimiz günlerde de Youtube üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlamıştı.
Derici, "Dr. Mehmet Öz'ün karantinada kalan insanlara bol bol cinsel ilişkiye girin şeklinde tavsiyede bulundu. Peki yalnızlar ne yapsın?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Kendinizi tatmin mi edin diyeyim? Şu dönemde herhalde kimsenin aklına cinsel ilişki gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur. Ben yalnızım mesela... Allah'tan köpeğim var ama o da nereye kadar? Öpüyorsun, ağzın kıl doluyor. Şu an tek düşündüğüm şey, anneme nasıl sarılacağım, sahneye ne zaman çıkacağım gibi şeyler."
Aşk hakkında da konuşan Derici, "Nasıl erkeklerden hoşlanıyorsun?" sorusuna ise, "Aşık olduğum erkeklerin ortak özelliği zeki olmalarıdır. Benim için ne iş yaptığı önemli değil; her ne iş yapıyorsa yapsın başarılı olsun. Limon satsın ama her günün en çok limon satanı olsun. Ben aşık olmayı seviyorum ya! Aşık olmayı özlediğimi fark ettim şu an." dedi.
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