Derici, "Estetiğin bir sınırı olmalı mı? Yaptırdığı estetikleri saklayan insanlar var, ne düşünüyorsun?" sorusunu da şöyle cevap verdi:

Türkiye'de çıkıp da oram buram yapma deyip dürüstçe söyleyen insanlardan biriyim. Estetiğin bence bir limiti yok, ihtiyacın varsa yaptır ama artık popo görmek istemiyorum. Erkekler seviyor olabilir ama ben görmek istemiyorum.