"Benim için çok özel bir anı"

İrem Derici: Benim için çok özel bir anı - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Türkiye'nin en iyi prodüktör Alper Atakan, 'Aranjör' adını verdiği albümünü tamamladı. Sanatçı İrem Derici, 'Aranjör'ün çıkış şarkısı olarak söz ve müziği Cem Adrian'a ait 'Affeder Mi Aşk Bizi'yi seslendirdi.

Derici, uzun yıllardır birçok şarkısına aranje yapan Alper Atakan'ın, albümünde yer almaktan ve Cem Adrian'ın şarkısını bu albümde okumaktan çok keyif aldığını söyledi. Derici, "Müzisyen birinin, arşivlik albümünde olmak benim için de çok özel bir anı." ifadelerini kullandı.

İrem Derici'nin yanı sıra Mehmet Erdem, Demet Akalın, Ziynet Sali, Deniz Seki gibi birçok star ile çalışan ünlü prodüktör Alper Atakan, genç yeteneklere kurduğu müzik şirketi ile imkanlar sağlıyor.

Alper Atakan'ın 'Aranjör' albümünde İrem Derici'nin 'Affeder Mi Aşk Bizi'nin ardından Berkay, Fettah Can, Hande Ünsal, Simge ve Ziynet Sali gibi birçok ünlü isim şarkıları ile yer alıyor.