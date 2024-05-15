Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İranlıların midesinden çıktı: 3 kilo 742 gram

        İranlıların midesinden çıktı: 3 kilo 742 gram

        Ağrı'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu İran uyruklu 5 zanlının hastanede çekilen röntgenlerinde midelerinde kapsül halinde toplam 3 kilo 742 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 09:53 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        İranlıların midesinden çıktı: 3 kilo 742 gram
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktasında durdurdukları İran uyruklu R.R, A.N, E.N, A.S ve S.S'nin şüpheli hareketler sergilediğini fark etti.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polislerce Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelilere çekilen röntgende midelerinde kapsül halinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

        Şüphelilerin midelerine yapılan tıbbi müdahaleyle çıkarılan kapsüllerde 3 kilo 742 gram uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #uyuşturucu
        #ağrı
        #İranlı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Habertürk Anasayfa