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        Haberler Dünya İranlı yetkiliye göre, Hizbullah İsrail’e “saldırı sınırlarını” değiştirebilir | Dış Haberler

        İranlı yetkiliye göre, Hizbullah İsrail’e “saldırı sınırlarını” değiştirebilir

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 23:27 Güncelleme: 03.08.2024 - 23:27
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        'Hizbullah saldırı sınırlarını değiştirebilir'
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        İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden bir sözcü, Hizbullah'ın, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıya karşılık verirken "daha geniş ve daha derin hedefler seçeceğini ve kendisini sadece askeri hedefler ve araçlarla sınırlamayacağını tahmin ettiklerini" söyledi.

        Sözcü, CBS'e, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına ilişkin konuştu.

        "Şimdiye kadar Hizbullah ve rejimin yazılı olmayan bir anlayışla askeri operasyonlarında belirli sınırlara bağlı kaldığını ve askeri hedefleri öncelediğini" söyleyen sözcü, "Ancak, İsrail ordusunun Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısı bu sınırlardan sapmaya işaret ediyor." dedi.

        Sözcü, "Hizbullah'ın karşılık verirken daha geniş ve daha derin hedefler seçeceğini ve kendisini sadece askeri hedefler ve araçlarla sınırlamayacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullanırken, söz konusu hedeflerin İsrail sınırları içerisinde olacağını belirtti.

        ​​​​​​​Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Hizbullah
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