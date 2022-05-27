İran, Yunanistan'a ait iki petrol tankerine el koydu

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait seyir halindeki iki petrol tankerinin denizcilik kurallarını ihlal nedeniyle alıkonulduğu belirtildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" adlı tankerlerden birine Asuliye diğerine de Bender Lenge açıklarında müdahale edildi.
İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan İran bayraklı bir geminin alıkonulduğu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğu duyurulmuştu.
Dışişleri Bakanlığı da ülkesinin itirazlarını iletmek için Yunanistan'ın Tahran'daki Maslahatgüzarı'nı aynı gün Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve geminin alıkonulmasını "uluslararası bir eşkıyalık örneği" şeklinde niteleyerek, olaydan Yunanistan'ın sorumlu tutulacağını açıklamıştı.
ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarı da bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, geminin ve el konulan yükünün derhal serbest bırakılması gerektiği ifade edildi.
YUNANİSTAN'DAN KINAMA
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunan bayraklı iki geminin Körfez'de İran tarafından alıkonulduğu belirtildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatı ile Bakanlık Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in, İran'ın Atina Büyükelçisi nezdinde protesto girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada "Bu eylemler esasen korsanlık eylemleriyle eşdeğerdir." ifadesi yer aldı.
Yunanistan, gemilerin ve mürettebatın bir an evvel serbest bırakılmasını talep ederken, açıklamada "Genel Sekreter, uluslararası hukuk ve uluslararası denizcilikle çelişen bu eylemleri sert bir şekilde kınadı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün, İran Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter, Körfez'de, uluslararası sularda (İran kıyılarından 22 deniz mili uzakta) seyreden Yunan bayraklı Delta Poseidon isimli gemiye iniş yaptı. Ardından, silahlı kişiler, aralarında iki Yunan vatandaşın da bulunduğu geminin mürettebatını esir aldı. Benzer bir olay, yedi Yunan vatandaşın bulunduğu, İran kıyıları yakınında bulunan Yunan bayraklı diğer gemide de yaşandı."
Bu olayın, İran'ın, Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini olumsuz etkileyeceği ifade edilen açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının AB, Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Yunanistan'ın diğer müttefiklerini konuya ilişkin bilgilendirdiği kaydedildi.
Yunan vatandaşların İran'a ziyaret etmekten kaçınması tavsiye edildi.
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