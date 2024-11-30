İran: Suriye'deki çatışmalar ABD ve İsrail'in planı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'deki çatışmalarla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İranlı bakan, Suriye'de muhaliflerin saldırılarının, İsrail ve ABD'nin bölgeyi istikrarsızlaştırma planının bir parçası olduğunu söyledi.
Suriye'de muhalifler Halep'in büyük bir bölümünü ve İdlib'in tamamını Suriye ordusundan geri aldı.
Çatışmalar devam ederken, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın destekçilerinden Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İranlı Bakan Arakçi, telefonda görüştüğü Rus mevkidaşına, Suriye Devlet Başkan'ı Esad'a desteklerini tam olduğunu bildirdi.
Arakçi, muhaliflerin saldırılarının İsrail ve ABD'nin bölgeyi istikrarsızlaştırma planının bir parçası olduğunu söyledi.