İran sınırında 3,9'luk deprem

İran'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, İran'ın Türkiye sınırında saat 23.35’te 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 14 kilometre derinliğinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; sarsıntı Van'ın sınır ilçelerinde de hissedildi.