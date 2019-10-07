İran'ın 'Angelina Jolie'si' tutuklandı!

Habere göre bazı kişiler Tabar'ı başkent Tahran'da bir dini kuruma şikayet etti. 21 yaşındaki Tabar daha önce yaptığı açıklamada Jolie'ye benzemek istediğine dair iddiaları reddetmiş, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarının çoğunun "makyaj ve kurgu eseri" olduğunu söylemişti.