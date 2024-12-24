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        Haberler Dünya İran Hükümet Sözcüsü: İki ülke (İran-Suriye) elçiliklerinin yeniden açılması için diplomatik istişarelerde bulunuyoruz | Dış Haberler

        İran Hükümet Sözcüsü: İki ülke (İran-Suriye) elçiliklerinin yeniden açılması için diplomatik istişarelerde bulunuyoruz

        İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Suriye ve İran büyükelçiliklerinin karşılıklı olarak yeniden açılması için diplomatik faaliyetlerin yürütüldüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:02 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:02
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        İran, Suriye elçiliğini yeniden açmak istiyor
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        İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hükümet Sözcüsü Muhacirani haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

        Muhacirani, "(Suriye'deki) Elçilik konusunda yaklaşımımız diplomatiktir. Hem biz hazırız hem de onlar hazır. İki ülkenin elçiliklerinin yeniden açılması için diplomatik istişarelerde bulunuyoruz." dedi.

        Suriye konusunda, halkın iradesine dayalı bir hükümetin kurulması ve toprak bütünlüğünün korunmasının Tahran yönetimi tarafından önemsendiğini dile getiren Muhacirani, "Terörizmin yayılmasının önlenmesi, hem bizim hem de bölge için önemlidir." ifadelerini kullandı.

        İran Hükümet Sözcüsü, iki ülkenin elçiliklerinin yeniden açılmasına ilişkin diplomatik sürecin ayrıntılarına dair bilgi vermedi.

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dünkü basın toplantısında, Tahran yönetiminin Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir bağlantısının olmadığını söylemişti.

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        #Suriye
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