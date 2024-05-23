İran Hükümet Sözcüsü: Helikopterin düşme nedeni araştırılsın

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin bulutların üzerine çıkamaması ve sis ile bulutların içine girmesinin nedenlerinin araştırılması gerektiğini belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Cehromi, Reisi’yi taşıyan ve Doğu Azerbaycan eyaletinde düşen helikoptere ilişkin açıklamada bulundu.

Fotoğraf: AA

Cehromi, düşen helikopterle ilgili açıklamasında, "Saat 14.30 civarında helikopterle iletişimin kesildiğini öğrendik. Diğer helikopterdekiler olayın olduğunu anlamışlardı. Biz Tahran’daydık, hükümet toplantımız vardı, ancak o zaman haberimiz oldu.” dedi.

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DÜŞME NEDENLERİ ARAŞTIRILMALI

Helikopterin düştüğünü kendilerinin de halkla aynı zamanda öğrendiklerini söyleyen Cehromi, “Uçuş sırasında herhangi bir engel yoktu ve hava durumu da uçuşa engel teşkil etmiyordu. Uçuş için gerekli standartlara uygun izin verilmişti. Helikopterin bulutların üzerine çıkamaması ve sis ile bulutların içine girmesinin nedenleri araştırılmalıdır." diye konuştu.