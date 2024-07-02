İran: Gazze'de ABD'nin suçu, İsrail'den az değil

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Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Kenani, Filistin ve Gazze'de işlenen insanlık suçlarına dikkati çekti.

Kenani, "(Gazze'deki) Bu korkunç cinayetlerin sürmesinde ABD ve İsrail destekçilerinin suçu, (Siyonist) rejiminden az değildir." ifadelerini kullandı.

Filistin ve Gazze'deki insanlara yaşatılan acı ve ıstırabın tarif edilemez olduğunu vurgulayan Kenani, işlenen cinayetler karşısında susmanın insani ve ahlaki sorumluluktan kaçmak olduğunu kaydetti.