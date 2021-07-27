İran'dan Tunus için diyalog vurgusu

AA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Tunus'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, taraflara sükunet çağrısında bulundu.

Hatibzade, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Tunus'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tunuslu tüm taraflara sükunet ve dayanışma çağrısı yapan Hatibzade, mevcut gerginlikten çıkış için ülkedeki tüm grupların ve kurumların diyalog içinde olması gerektiğini belirtti.

Tunus'ta siyasi ve güvenlik alanındaki istikrarın devam etmesinin önemine işaret eden Hatibzade, "İran, Tunus'taki gelişmeleri ve olayları yakından takip ediyor. Tunus'un diyalog yoluyla bu krizden süratle çıkmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.