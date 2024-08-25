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        Haberler Dünya Ortadoğu İran'dan İsrail'e "kesin ve ölçülü" tepki | Dış Haberler

        İran'dan İsrail'e "kesin ve ölçülü" tepki

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta tepkilerinin "kesin ve ölçülü" olacağını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 23:25 Güncelleme: 25.08.2024 - 23:25
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        İran'dan İsrail'e "kesin ve ölçülü" tepki
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        İran Dışişleri Bakanı Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel görüşmeleri ele aldıklarını belirtti.

        İtalyan Bakan'ın İran'a İsrail'e karşı itidal çağrısında bulunduğuna işaret eden Erakçi, "İran'ın İsrail'in Tahran'daki terör saldırısına tepkisi kesin, ölçülü ve iyi hesaplanmış olacak. Biz bölgesel tırmanıştan korkmuyoruz ancak İsrail'in aksine onun peşinde de değiliz." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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