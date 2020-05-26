31 Mart'ta Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde Gürbulak Sınır Kapısı yakınındaki doğalgaz boru hattında belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Türkiye ile İran arasında doğalgaz taşıyan boru hattı hasar gördü. İran'dan Türkiye'ye doğalgaz akışı kesildi. Koronavirüs salgını ve bu salgına karşı alınan önlemler kapsamında, “insan mobilizasyonunun sınırlandırılması” nedeniyle söz konusu hat, bugüne değin onarılamadı. Bu nedenle de düzenli gaz akışı başlatılamadı.
İran Petrol Bakanı Zengene, Türkiye'nin patlamada hasar göre doğalgaz boru hattını tamir ettirmediğini, bu nedenle de gaz sevkiyatının yapılamadığını söyledi.
TÜRKİYE NE YAPIYOR?
HABERTÜRK, bu hatla ilgili Ankara’nın nabzını tuttu. İşte, bu konuda öne çıkan başlıklar:
- SALGIN KOŞULLARI ENGEL OLDU: Hat, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında onarılamadı. Salgın koşulları ve salgına karşı alınan önlemler nedeniyle hat onarılamadı.
- NORMALLEŞME İLE ADIM ATILACAK: Normalleşme süreciyle birlikte hattın tamiratı için gereken adımın atılacağı belirtiliyor. Hat onarılacak ve akış yeniden başlayacak.
- 1 MİLYAR METREKÜP: Türkiye, İran’dan yıllık 10 milyar metreküp dolayında gaz ithal ediyor. Bu dönemde ithalat kesildi. Uzmanlara göre 1 milyar metreküp düzeyinde gaz alınmadı.
- TÜRKİYE ALTERNATİF KAYNAKLARA YÖNELDİ: Hatta, patlamaya bağlı olarak ortaya çıkan hasar nedeniyle “mücbir sebep” kapsamında İran’dan alınmayan gazın yerine daha “ucuz” olan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tercih edildi. Yılın ilk dört ayında gaz ithalatında LNG’nin payı yüzde 44’e ulaştı.
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