İran'da son durum ne?

Tahran'da 22 Eylül Perşembe gecesi geç saatlerde biten gösteriler Cuma akşamı yeniden başladı.
Ülkedeki olaylarda en son resmi rakamlarla 9 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Yetkililer kesin ölü sayısını açıklamazken, devlet televizyonu olaylar sırasında şu ana kadar 35 kişinin hayatını kaybettiğini ancak kesin can kaybı sayısının yetkililer tarafından açıklanacağını duyurdu.
FARKLI BİRÇOK BÖLGEDE PROTESTO SÜRÜYOR
Başkentin Mutaharri, Settarhan ve Sadıkiye bölgelerinde birçok kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Araç sahipleri de korna çalarak protestoculara destek verdi.
Güvenlik güçleri gündüz saatleri itibariyle şehrin belirli noktalarında güvenlik önermeleri aldı. Daha önce Veliasr Meydanı ve Keşaverz Bulvarı çevresinde alınan önlemler bugün genişletilerek Cihat Meydanı'na kadar ulaştı.
Motorlu devriyelerin ve çevik kuvvet polisinin yanı sıra sivil giyimli kişilerin de alınan tedbirlerde görev aldığı görüldü.
Gösterilerde polis ile protestocular arasında yer yer çatışmalar yaşandı. Göstericiler çöp konteynerlerini yakıp barikat kurarken güvenlik güçleri de göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalede bulundu.
GÖZALTINA ALINAN ÖĞRENCİ SAYISI 30'A ULAŞTI
Sosyal medya paylaşımlarına göre, ülkenin pek çok kentinde 2 gündür onlarca üniversite öğrenci temsilcisi ve öğrencinin evlerinden gözaltına alındığı belirtildi.
İran Öğrenci Konseylerinin Telegram kanalına göre, Tahran Üniversitesi'ndeki gözaltına alınan öğrenci sayısı 30'a ulaştı.
Öte yandan bugün de akşam saatleri itibariyle internete kısıtlama getirilerek sosyal mecralara erişim tamamen engellendi.
MUSK HAREKETE GEÇTİ
Öte yandan internete ve sosyal medyaya erişimin kesilmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İran hükümetinin sansürüne karşı harekete geçildiğini açıkladı.
Tesla ve SpaceX kurucusu milyarder Elon Musk ise, uydu internet hizmeti Starlink’in İran’da aktif hale getirileceğini duyurdu.
STARLINK NEDİR?
Starlink, Musk'ın kurduğu Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından, uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşuyor.
Starlink; dünya çapında yüksek hızlı, gecikmesi düşük geniş bant internet sağlıyor. Starlink ile kullanıcılar, her kapsama alanı içinde uydu internet ile aktif olarak internetlerini kullanabilirler.
Musk daha önce de Ukrayna Savaşı sırasında internete erişemeyen Ukraynalılar için Starlink uydularını gönderdiğini açıklamıştı. Böylelikle Ukraynalıların interenete erişimi sağlanmıştı. İran'da internetin kesilmesi ile bilgiye erişemeyen İranlıların, Starlink sayesinde internete erişiminin sağlanması amaçlanıyor.
MAHSA AMİNİ'NİN HAYATINI KAYBETMESİ
Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Mahsa Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protesto gösterileri başlamıştı.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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