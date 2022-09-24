İran'daki Z kuşağı baskı istemiyor

İran'da Mahsa Amini'nin başörtüsünü istenen şekilde takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar bir haftadır devam ediyor. Başkent Tahran dahil 80 kentte düzenlenen eylemlerde can kayıpları, yüzlerce yaralı ve tutuklu var. İranlı gazeteci Peyman Aref İran'da yaşanan süreci ve merak edilenleri haberturk.com'a anlattı. Burçak Orçun'un haberi...

İran'da kadınların kıyafetlerine yönelik baskıların giderek artmasına yönelik tepki ve eylemler, Mahsa Amini'nin cenaze töreniyle birlikte ülke çapında geniş ve şiddetli protesto eylemlerine dönüştü. İranlı gazeteci Peyman Aref bu kez protesto eylemlerinin önemli bir farkı olduğuna dikkat çekerek "Bugüne kadar protestolarda şiddet güvenlik güçlerinden halka yönelikti, yani tek yönlüydü. Bu defa halk da şiddete şiddetle karşılık veriyor, bu çok önemli bir fark" dedi.

"İRAN'DAKİ Z KUŞAĞI BASKI İSTEMİYOR"



İran'da İslamcı yönetimin gücü seçimle değil, devrimle elde ettiğini belirten Peyman Aref "40 yılı geçmiş. İran gibi bir uygarlığı nereye kadar Talibanvari bir şekilde, şeriatla yönetebilirsiniz. 2600 yıllık bir devletten, Pers uygarlığından bahsediyoruz. Halk artık istemiyor" şeklinde konuştu. Aref "Belki 80'lerde devrimin şokuyla halk yasalara uydu ama Z kuşağı uymuyor. Şu anda sokaklarda 90'ların sonu ile 2000'lerde doğanlar var" ifadelerini kullandı.

"İRAN BELKİ DEVRİME DOĞRU GİDİYOR"

Ülkede son zamanlarda zorunlu kıyafet uygulamaları nedeniyle artan tepkilere ve olaylara dikkat çeken İranlı gazeteci Peyman Aref "Mahsa Amini'nin cenazesiyle başlayan olaylar bir şekilde bastırılsa bile, iki ay sonra başka bir yerden patlak verecek. İran belki bir devrime doğru gidiyor" değerlendirmesinde bulundu. İran'da artık halkın teokratik bir yönetim istemediğini söyleyen Aref "Bu olayların ardından yönetimin en azından zorunlu örtünme yasasını feshetmesi, ahlak polisini kaldırması, böyle reformları başlatması gerekiyor" dedi. Ülkede yönetimin rejim yanlısı eylemler için çağrı yaptığına da değinen Peyman Aref "Cuma namazında imamlar çok kışkırtıcı söylemlerde bulundular. Ama kendi tabanlarında da öyle bir erime var ki, yönetim yanlısı taban birkaç bin kişiyi geçmez" şeklinde konuştu.