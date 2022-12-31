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Haberler Dünya

İran'da hava kirliliği okulları tatil etti

İran'ın başkenti Tahran'ın hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı, şehirdeki yoğun nüfus ve araç kullanımı, araçlarda ve fabrikalarda kullanılan kalitesiz yakıtlar hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak görülüyor. Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi bugün yaptığı toplantıda okullara 2 yıl ara verildi

Giriş: 31.12.2022 - 19:20 | Güncelleme: ABONE OL
İran'da hava kirliliği okulları tatil etti
Hava kirliliği okulları tatil etti
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İHA

İran’ın Tahran eyaletinde hava kirliliği nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

İran'da her yıl kış aylarında daha da etkili olan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Tahran'ın hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı, şehirdeki yoğun nüfus ve araç kullanımı, araçlarda ve fabrikalarda kullanılan kalitesiz yakıtlar hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak görülüyor.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Tahran'da bugün hava kirliliğinin 167 mikrogram/metreküp ölçüldüğü ve bu oranın tüm yaş grupları için sağlıksız ve tehlikeli olduğu belirtildi. Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi bugün yaptığı toplantıda, Tahran eyaletinin Damavand ve Firuzkuh kentleri dışındaki tüm kentlerde pazar ve pazartesi günleri üniversiteler ve tüm okulların tatil edilmesine ve eğitimin uzaktan devam edilmesine karar verildiği açıklandı. Toplantıda alınan karar doğrultusunda eyalette gerçekleşecek tüm spor faaliyetlerinin de yasaklandığı aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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