Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'da cumhurbaşkanı seçiminde ilk aday belli oldu

        İran'da cumhurbaşkanı seçiminde ilk aday belli oldu

        İran'da daha önce adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilen reformist kanadın önde gelen isimlerinden eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde adaylık başvurusunda bulunacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 26.05.2024 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'da ilk aday belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ülke, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanırken adaylığını ilk açıklayan, reformist kanadın önde gelen isimlerinden eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan oldu.

        Pezeşkiyan'ın aday olacağını İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı duyurdu.

        Reformist kanadın önde gelen isimlerinden Tebriz Milletvekili Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi üzerine 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılan 14. dönem cumhurbaşkanı seçimine adaylığa hazır olduğunu belirtti.

        Pezeşkiyan, adaylık başvurusunda bulunma amacına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "İran'la ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde halkın sandıklara küstüğü yönünde bir izlenim var. Benim seçimlere katılma niyetim halkın sandıklara katılımını artırmak."

        REKLAM

        Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde sağlık bakanı olarak görev yapan Pezeşkiyan'ın, 2021'deki cumhurbaşkanı seçiminde, 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye karşı aday olma talebi Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

        SEÇİMLER 28 HAZİRAN'DA

        Mesud Pezeşkiyan

        Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra Anayasa'ya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

        İran Anayasası'na göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor.

        Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran’da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

        Seçimlerde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunacak.

        İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        #Cumhurbaşkanı
        #İbrahim Reisi
        #seçim
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Anne ve babasına kurşun yağdırdı!
        Anne ve babasına kurşun yağdırdı!
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Habertürk Anasayfa