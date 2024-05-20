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        Haberler Dünya İran'da Cumhurbaşkanı Reisi için matem töreni düzenlendi

        İran'da Cumhurbaşkanı Reisi için matem töreni düzenlendi

        İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldıktan sonra helikopter kazası geçirdi. Aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin olduğu heyetten sağ kurtulan olmadığını belirlendi. Bugün başkent Tahran'daki Veliasr Meydanı'nda düzenlenen matem törenine binlerce kişi katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 20:05 Güncelleme: 20.05.2024 - 20:05
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          İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla Tahran'da matem töreni düzenlendi.

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          Başkent'teki Veliasr Meydanı'nda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı törende, posterleri taşınan Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için dualar edildi.

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          Mersiyelerin okunduğu törende bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

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          BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

          Ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, helikopter kazasının ardından ülkede beş günlük yas ilan etti.

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          İran'da ayrıca bayraklar yarıya indirildi.

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          KAZA VE SONRASI

          Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldıktan sonra, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle helikopter kazası geçirdi.

        • 7

          İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

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          Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

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          Reisi’nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

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          İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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