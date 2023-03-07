Toplantıda sunulan raporlara değinen Asferi, 30 Kasım 2022'den bu yana 25 eyaletteki 230 okulda 5 binden fazla kız ve erkek öğrencinin zehirlendiğini açıkladı.

Asferi, toplu zehirlenme vakalarına ilişkin dün İstihbarat, İçişleri, Eğitim, Sağlık Bakanlıkları ile Devrim Muhafızları ve polis teşkilatı temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran lideri Ali Hamaney, dün birçok kentte kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda yaşanan zehirlenme vakalarına ilişkin yetkililere "olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli cezaya çarptırılması" talimatını verdi.

Zehirlenmelerin sebebinin tespit edilmesi için çeşitli testlerin yapıldığını belirten İranlı yetkili, zehrin türü ya da kaynağının tespit edilemediğini ve araştırmaların devam ettiğini ifade etti.

Asferi, yüzde yüz doğrulanmayan bilgilere göre bazı yerlerde çürük meyve kokusuna benzer gaz yayılımı olduğuna yönelik ifadelerin olduğunu belirtti.

Araştırma Komisyonu Üyesi Asferi, Sağlık Bakanlığının olayı ciddi bir şekilde takip ettiğini ve Bakanlıktan gelecek sonuçları beklediklerini sözlerine ekledi.