ABD, İran’a yönelik 5 Kasım’da başlatacağını duyurduğu petrol ambargosunda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelere 6 ay için muafiyet tanıdı.

Ekim ayında İran’dan ham petrol ihtiyacının dörtte birini karşılayan Türkiye, bu ülkeden kasım ayında hiç ithalat yapmadı. Türkiye, aralık ayında vanayı yeniden açtı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK’nın 2018 yılı aralık raporuna göre, İran’dan ithalat 104 bin ton oldu.

Şimdi gözler, EPDK’nın yeni yılın ilk ayı olan ocak petrol piyasası raporuna çevrildi. Rapor, birkaç güne kadar yayımlanacak. HABERTÜRK, bu rapordan önce İran’dan ithalata ilişkin verilere ulaştı. İran’dan, aralık ayında 100 bin olan ham petrol ithalatı, ocak ayında 300 bin tonu aştı.

Türkiye, ocak ayında Irak, Rusya, Suudi Arabistan ve Nijerya’dan da petrol ithal etti. Toplam aylık ithalat 2 milyon ton aralığında gerçekleşti.