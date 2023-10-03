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        Haberler Gündem Irak'taki yangın faciasında yaralanan 20 kişi Türkiye'ye getirildi

        Irak'taki yangın faciasında yaralanan 20 kişi Türkiye'ye getirildi

        Irak'ın Musul kentindeki bir düğün salonunda çıkan yangın faciasında yaralanan 20 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 01:24 Güncelleme: 03.10.2023 - 01:24
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        Irak'taki yangın faciasında yaralanan 20 kişi Türkiye'ye getirildi
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        Irak'ın Musul kentinde düğün salonundaki yangın faciasında yaralanan 20 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi.

        Irak'ın Musul kentinde 26 Eylül'de düğün salonunda havai fişek nedeniyle çıkan ve 114 kişinin ölümüne sebep olan yangın sırasında yaralanan 82 kişiden 20'si tedavi için Türkiye'ye getirildi. DHA'nın haberine göre; yaralıları taşıyan Irak'a ait askeri uçak saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

        Konu ile ilgili konuşan Irak İstanbul Başkonsolosu Muhammed Selman, Türkiye'deki sağlık sektörünün gelişmiş olduğu için burayı tercih ettiklerini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na minnettarlığını dile getirdi.

        Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doktor Ahmed Adnan ise yaralıların burada çok iyi tedavi gördüğünü ifade ederek, Türk halkının yanlarında oldukları için minnettar olduklarını dile getirdi ve Türk hekimlerine, hemşirelerine ve hastaneye teşekkür etti.

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        #Son dakika haberler
        #Irak
        #Musul
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