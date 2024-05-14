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        Haberler Dünya Irak'ta terör saldırısı: Askerler öldü

        Irak'ta terör saldırısı: Askerler öldü

        Irak'ın Salahaddin kentinde düzenlenen "terör saldırısı" sonucu aralarında bir albayın da olduğu bazı askerlerin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 01:02 Güncelleme: 14.05.2024 - 01:04
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        Irak'ta terör saldırısı
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        Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Salahaddin kentinde bir askeri noktaya terör saldırısı düzenlendiği belirtildi.

        Saldırı sonucu Albay Halid Naci Visak ve diğer bazı askerlerin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, ölen askerlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

        Yerel bir televizyon kanalına konuşan güvenlik kaynakları ise "terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda Albay Visak'la birlikte 5 askerin öldüğünü ve yaralıların da bulunduğunu" dile getirdi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Irak
        #Terör
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