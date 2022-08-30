Irak'ta tansiyon yükseldi: Çatışmalarda ölü sayısı artıyor!

HABERTURK.COM / AA

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkede dünden bu yana yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek, sokakta çatışan destekçilerinden 1 saat içinde evlerine dönmelerini istedi. Sadr'ın "eve dönün" çağrısının ardından destekçileri Bağdat sokaklarından çekilmeye başladı. Şii lider Sadr, düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın "yolsuzluklar ve şiddete" sahne olduğunu ifade etti. Sadr, "Yaşanan çatışmalardan dolayı Irak halkından özür diliyorum. Bu devrim barışçıl olmaktan çıktığı için devrim değildir ve buna devrim diyemem. Batsın böyle bir devrim." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DA KALDIRILDI Başbakan Mustafa el-Kazımi ile Irak güçleri ve Haşdi Şabi unsurlarına da teşekkür eden Sadr, ülkedeki milislerin varlığını eleştirdi. Sadr'ın çağrısı sonrası ülkedeki sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı. Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti. Ülkenin güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bağdat'taki çatışmalarda ölenlerin sayısının 22'ye, yaralı sayısının 350'ye yükseldiği kaydedilen haberde, olaylarda Federal Polis Gücü Komutanı ve beraberindeki bir kişinin de yaralandığı aktarıldı. DIŞİŞLERİ'NDEN 'IRAK' AÇIKLAMASI Haberde, Yeşil Bölge'de çatışmaların devam ettiği, bu nedenle ölü ve yaralı sayısında artış yaşanabileceği dile getirildi.

İRAN, IRAK SINIRINI KAPATTI İran, Bağdat'taki şiddet olayları nedeniyle ülkeye uçuşların salı günü durdurulduğu ve Irak'a olan kara sınırlarını kapattığını duyurdu. İran devlet televizyonu, sınırların kapatılmasına gerekçe olarak Irak'taki "huzursuzlukları" ve "sokağa çıkma yasağını" gösterdi. İranlıları Irak'a herhangi bir seyahatten kaçınmaya çağırdı. Karar, milyonlarca İranlı'nın Şii bölgelerine yıllık hac ziyareti için Irak'ı ziyaret etmeye hazırlandığı süreçte geldi.

SADR YANLILAR HÜKÜMET SARAYINI BASMIŞTI Sadr yanlıları dün, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı. Sadr Hareketi’ne bağlı haber kaynaklarında, askerlerin açtığı ateş sonucu en son 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Mukteda es-Sadr, Bağdat'ta olayların başlamasının ardından silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuştu. Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.