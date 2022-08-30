Dışişleri'nden 'Irak' açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta güvenlik güçlerinin, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı'nı basan Sadr destekçilerine göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi ve çıkan çatışmalarda 8 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bir açıklama yayımladı.

Türk vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemesini tavsiye eden Dışişleri, Irak'a sağduyu çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Bağdat’ta bir süredir yaşanan gelişmeler, ülkenin istikrarı, birliği ve güvenliği bakımından tehlike arz eden bir hâl almıştır.

Dost ve kardeş Irak'ın istikrar ve güvenliği, Türkiye için hayati önemdedir. Bu itibarla, ülke geneline yayılan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz.

Bu çerçevede, tüm kesimleri itidale ve sağduyuya davet ediyoruz.

Mevcut siyasi ihtilafların suhuletle ve kapsayıcı diyalogla çözüme kavuşturularak, Irak halkının huzur ve esenliğinin sağlanmasını temenni ediyoruz.

"IRAK'A SEYAHAT ETMEYİN"

Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.

Hâlihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat’ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır."