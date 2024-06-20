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        Haberler Gündem Güvenlik Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        5 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 12:56 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:56
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        5 terörist etkisiz hale getirildi
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        Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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        #Milli Savunma Bakanlığı
        #ırakın kuzeyi
        #terör operasyonları
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