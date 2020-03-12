AA

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyonların devam ettiği belirtildi.

BARIŞ PINARI'NDA DA 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

AA'da yer alan habere göre Suriye'de, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de TSK unsurlarına saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle bugün Irak ve Suriye'de 11 terörist öldürüldü.