Irak'ın Erbil kentinde patlama

Erbil merkezli yayın kuruluşu "Kurdistan 24"te yer alan haberde, Erbil-Pirmam yolu arasında yaşanan patlama sonrası çevredeki birkaç aracın zarar gördüğü kaydedildi.

Haberde, güvenlik güçlerinin olay yerine intikal ettiği ve patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.