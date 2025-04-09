Irak hükümeti 11 Kasım'da genel seçim kararı aldı
Irak'ta Muahmmed El-Sudani hükümeti, 11 Kasım tarihinde genel seçimlere gidilmesi kararı aldı.
Başbakan Muhammed El-Sudani'nin liderliğini yaptığı Irak hükümeti, 2025'te yapılması planlanan genel seçimlerinin tarihinin 11 Kasım olarak belirlendiğini duyurdu.
Genel seçimlerle parlamentonun 329 vekili belirlenecek.
En son gerçekleştirilen 2021 genel seçimi, Bağdat'ta şiddetli çatışmaların yanı sıra 11 aylık bir siyasi krize yol açmıştı.
3 Ağustos 2022'de Mukteda El Sadr erken seçim çağrısında bulunmuştu, ancak çağrısında başarısız olmuştu.
Siyasi krizi sona erdirmek amacıyla Mayıs 2022'de El-Sudani başbakanlık görevine aday göstermiş, 27 Ekim'de parlamento tarafından onaylanan bir hükümet kurmayı başarmıştı.