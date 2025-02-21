Türkiye Altay kar fırtınasının etkisini yaşıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle uçak ve deniz ulaşımı seferlerinden arka arkaya iptal haberleri geliyor. Son olarak, Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre; ikinci bir duyuruya kadar tüm seferler iptal edilmişti. Peki, iptal edilen vapur seferleri nereden sorgulanır? İşte, iptal olan Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri...