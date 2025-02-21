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        Haberler Bilgi Gündem İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ 22-23 Şubat 2025: Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal edilen seferler hangileri ve iptal seferler nereden öğrenilir?

        Vapur seferleri iptal mi 22-23 Şubat 2025? İDO, BUDO ve Şehir Hatları, iptal sefer sorgulama ekranı

        Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışı devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferlerinden arka arkaya iptal açıklamaları geliyor. Son olarak, Şehir Hatları ikinci bir duyuruya kadar tüm seferlerini iptal ettiğini açıklamıştı. Peki, iptal vapur seferleri nereden öğrenilir? İşte, 22-23 Şubat 2025 iptal olan vapur ve deniz otobüsü seferleri ve sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 17:50 Güncelleme: 21.02.2025 - 21:01
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        • 1

          Türkiye Altay kar fırtınasının etkisini yaşıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle uçak ve deniz ulaşımı seferlerinden arka arkaya iptal haberleri geliyor. Son olarak, Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre; ikinci bir duyuruya kadar tüm seferler iptal edilmişti. Peki, iptal edilen vapur seferleri nereden sorgulanır? İşte, iptal olan Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri...

        • 2

          BUDO İPTAL SEFER SORGULAMA EKRANI

          Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

          Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, yarın yapılması planlanan 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

          BUDO İPTAL OLAN SEFERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFER SORGULAMA EKRANI

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat tarihli bütün seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklamıştı. 22 ve 23 Şubat tarihli duyurulara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

          ŞEHİR HATLARI İPTAL OLAN SEFERLERİN LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINZ

        • 4

          İDO İPTAL SEFER SORGULAMA EKRANI

          Olumsuz hava koşulları nedenyiel bugün için bazı İDO seferleri iptal edildi. İDO anlık olarak iptal seferleri sitesinde paylaşıyor.

          İDO İPTAL EDİLEN SEFERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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